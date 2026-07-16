Удар в лоб, кусь за живот и побег в лес: Ирина Волк показала «медвежий ринг» у трассы
Ирина Волк стала свидетелем драки двух медвежат у сахалинской трассы
Два медвежонка, почти месяц бродившие у оживлённой трассы в Сахалинской области, стали героями видео, которое привлекло даже официального представителя МВД России Ирину Волк.
В своём Telegram она опубликовала кадры их поединка: звери вставали на задние лапы, толкались, кусались, а один из них эффектно отбил соперника ударом задней лапы прямо в лоб. На другой записи медвежонок долго присматривался к сидящим в машине людям, явно ожидая угощения.
Волк пояснила, что нахождение медвежат возле дороги представляло угрозу и для них самих, и для водителей, поэтому было решено отловить животных. Специалисты Госавтоинспекции вместе с коллегами из агентства лесного и охотничьего хозяйства, лесничества и зооботанического парка перевезли их в безопасное место. Кадры с дрона запечатлели, как медвежата выбегают из клеток и устремляются в лес.
«Сейчас медвежата находятся вне опасности, в привычной для себя среде обитания», — заключила Волк.