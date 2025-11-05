«Ударил беременную жену по голове»: во Владивостоке поставили точку в деле о расправе над россиянкой

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному делу об убийстве беременной женщины во Владивостоке, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Отмечается, что обвиняемым по делу проходит супруг погибшей. Материалы уголовного дела направлены для дальнейшего рассмотрения в Приморский краевой суд.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в августе в жилом доме на проспекте Красного Знамени. В ходе бытового конфликта обвиняемый нанес своей супруге, находящейся на 20-й неделе беременности, не менее двух ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Убийство беременной женщины считается особо тяжким преступлением и влечет более строгое наказание. По закону за такое преступление предусмотрено от 8 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет либо пожизненное заключение.

