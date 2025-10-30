В офисе «Россети» нашли два трупа

В Ростове-на-Дону в офисе компании «Россети Юг» на улице Большая Садовая нашли два трупа, сообщил ТАСС.

По информации правоохранительных органов, там мужчина убил свою бывшую супругу, после чего покончил жизнь самоубийством. На обеих телах нашли огнестрельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Представители компании «Россети Юг» подтвердили трагический инцидент и сообщили о полном содействии полиции в расследовании.

По предварительной информации, отношения бывших супругов были конфликтами. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая вопрос о том, каким образом у мужчины оказалось огнестрельное оружие.

Ранее стало известно, что в Казахстане во время драки убили экс-советника президента республики Ержана Бабакумарова.