«Удобно устроился»: в Реутове снеговик «забил» место на шезлонге в ожидании солнца

В городском парке Реутова появился необычный арт-объект, созданный анонимными умельцами. На берегу замерзшего пруда, прямо под светом фонарей, жители обнаружили снеговика, который решил сменить привычную вертикальную позу на расслабленный отдых. Снежный персонаж с комфортом расположился на парковом шезлонге, вызвав улыбки у всех прохожих.

Кадры с отдыхающим быстро распространились в местных пабликах, подарив жителям округа повод для радости. Прохожие с удовольствием фотографируют снежного гостя, отмечая, что его вид идеально передает атмосферу спокойных прогулок. Местные жители уже окрестили его «Снежный Ден» или просто «Отдыхающий». Теперь этот уголок парка стал одной из зимних достопримечательностей округа. Дети пытаются строить похожих снеговиков, но повторить получается не у всех.

«Удобно устроился — прямо как на курорте! Хотя, если вдуматься, он заслужил отдых. Наш Снеговик хорошо потрудился этой зимой: и снега для Реутова не пожалел — вон как намело, и весь Новый год отработал на совесть. А теперь набирается сил перед дальней дорогой в Великий Устюг», — прокомментировала жительница Реутова Ирина.

Пользователи соцсетей тут же принялись фантазировать о том, куда держит путь расслабленный путешественник. Версии разнятся: от традиционного отпуска в Сочи до командировки на Северный полюс. Сам же снеговик, судя по его безмятежному виду, никуда не торопится — он греется в лучах парковых фонарей и наслаждается заслуженным отдыхом в компании реутовчан, которые с завидным постоянством приходят к нему на фотосессии.

