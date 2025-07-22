Удобный сервис: новый офис МФЦ облегчил доступ к документам для жителей Наро-Фоминского округа

Новый офис Многофункционального центра (МФЦ), расположенный в самом сердце города по улице Ленина, оказался популярным и практичным решением для жителей Наро-Фоминского округа. В этом убедился глава округа, Роман Шамнэ.

Теперь жителям района «Южный» больше не придется преодолевать расстояние до офиса в Привокзальном районе для получения необходимых справок. Важно отметить, что некоторые виды услуг, например, оформление паспорта, на данный момент остаются доступными только в существующем подразделении, однако новый центр значительно снизил нагрузку на основной офис.

В новом центре созданы все условия для быстрой и качественной работы. Сотрудники демонстрируют высокую скорость и профессионализм, обрабатывая от 130 до 150 заявок еженедельно. При этом время ожидания для посетителей не превышает 15 минут.

Помимо рабочих мест для приема документов, в офисе предусмотрены компьютеры, позволяющие гражданам самостоятельно подавать заявления в электронном виде. Также консультации и прием осуществляют специалисты из службы «Региональный оператор» и жилищно-коммунального хозяйства.

«Деятельность этого офиса служит подтверждением того, что мы верно определили запросы жителей и смогли создать востребованный и полезный сервис для населения», – отметил Роман Шамнэ.

В Наро-Фоминском округе в настоящее время функционируют три офиса МФЦ и четыре территориальных отдела (ТОСП) в Апрелевке, Селятино, Наро-Фоминске и Верее. Новое подразделение находится в торговом центре «Серпантин» по адресу ул. Ленина, д. 8, и работает с 9:00 до 18:00, за исключением выходных дней.