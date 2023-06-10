Удовиченко впервые за полгода показалась на людях после перелома позвоночника

Уже много времени прошло с того, как Людмила Удовиченко получила травму позвоночника. Актрисе требовалось серьезное восстановление, но уже спустя полгода она вышла в люди, причем, в неприметном виде, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Недавно проходила премьера картины, где снималась актриса, и Удовиченко решила посетить мероприятие. Несмотря на свой внешний вид и самочувствие, женщина понемногу общалась с журналистами, но не более, а после скрылась от всех под предлогом похода в дамскую комнату.

Позже в сети появились кадры, на которых видно страдания актрисы: она морщилась от боли и хромала. Пользователи интернета заметили изменения в ее лице, поведении и речи, из-за чего предположили, что она так и не бросила свое пристрастие к алкоголю.