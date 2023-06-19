«Уедешь от Москвы и встанешь»: автоэксперт раскрыл главные минусы «чистого» топлива

По словам собеседника, для этого необходимо переделать всю транспортную инфраструктуру и создать заводы по изготовлению водорода.

«Сначала надо убрать газовые и бензиновые заправки, солярку, и обязать водителей грузового транспорта ездить на газовом топливе. Но этого никто не сделает, потому что солярка хоть и неэкологична, но очень удобна, практична, применяется во всей спецтехнике», — отметил Кисенков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Половина авто, подчеркнул собеседник, ездят на дизельном топливе, так как оно всегда было выгоднее. Еще 20 лет назад, заезжая на заправку, можно было видеть, что бензин АИ-95 стоит 10 рублей, а солярка и дизель – 5 рублей. Это разрыв оставался длительное время. Моторы, работающие на бензине, переделывают, чтобы они работали на газе, для экономии бюджета.

«Взять хотя бы авто с аккумуляторными батареями «Тесла» и тому подобные, смысл их покупать? У нас же нет инфраструктуры под них. Ну продают их по тысяче в год. В какой-то степени дешевле их обслуживать, но сначала попробуй заряди эту машину. Уедешь от Москвы на тысячу километров и встанешь», — отметил Кисенков.

Все эти разговоры об экологичном виде топлива и тому подобном — ерунда, в России в ближайшие 10 лет это работать не будет, сказал эксперт.

«Вот когда у нас создадут необходимую инфраструктуру, заводы по изготовлению водорода, и причем не подвальчик, а целый огромный завод построят на пять тысяч гектаров, тогда да — можно будет говорить о переходе на экологичное топливо», — резюмировал собеседник.

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