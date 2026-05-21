Уехала на беговеле и исчезла: под Тулой развернули масштабную операцию по поиску ребенка

Масштабная спасательная операция развернулась в поселке Дубна после исчезновения девочки на беговеле. В регион направлен специальный борт из столицы, а на месте обнаружения детского транспорта работают водолазные группы. Об этом сообщает ТАСС.

Мобилизация воздушных сил для обследования лесов

Для проведения поисковых мероприятий в Тульской области задействуют авиационную технику. Из Москвы подготовлен к вылету специализированный борт, задачей которого станет детальный осмотр лесных массивов с воздуха. Координацию действий всех задействованных сил осуществляет волонтерский штаб, оперативно развернутый непосредственно в рабочем поселке Дубна.

Помимо пилотируемой авиации, экстренные службы планируют применить беспилотные летательные аппараты для сканирования труднодоступных участков местности. Однако использование дронов будет напрямую зависеть от текущей метеорологической обстановки в районе проведения операции. Наземные поисковые отряды продолжают прибывать к месту сбора для прочесывания территории.

Обнаружение улик у водного объекта и следственные действия

Маленькая жительница поселка пропала во время прогулки 20 мая текущего года. По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, несовершеннолетняя покинула территорию своего дома на улице Калинина, взяв с собой детский беговел. Близкие родственники обратились за помощью в официальные ведомства, как только поняли, что ребенок вовремя не вернулся во двор.

В ходе первичного осмотра окрестностей спасатели совершили тревожную находку. Двухколесный транспорт пропавшего ребенка был обнаружен на берегу местной реки, на расстоянии нескольких километров от жилого сектора. В связи с этим к указанной локации были экстренно направлены водолазные специалисты для тщательного обследования дна и акватории водоема. По факту исчезновения несовершеннолетней следственные органы уже возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливается полная картина случившегося.