Уехавшая из России Кудрявцева столкнулась с серьезной проблемой

Ведущая отдыхала на море, но ее отпуск прервали печальные известия из Москвы, пишет издание «Утро.ру» .

Заснеженная столица оказалась слишком холодной для 52-летней Леры Кудрявцевой. Она предпочла отдохнуть на море в ОАЭ, где провела большую часть январских выходных. Компанию ей составила дочь Маша.

Однако оказалось, что в Москве не все так радужно: ведущей сообщили о затоплении ее квартиры. Всему виной прорыв батареи, заставший врасплох соседей и блондинку.

«Паркет встал дыбом. Съездила на курорт», — сокрушается Кудрявцева.

Кудрявцева пока не решила, поедет ли из-за происшествия домой, или побудет с тревожными мыслями о квартире в солнечном ОАЭ. Она не исключила, что поручит кому-то решить ее неприятную проблему дома, ведь за отдых все уже оплачено.

Напомним, Кудрявцеву вырезали из «Песни года», хотя она была одной из ведущих. Впрочем, из многих передач в декабре экстренно убирали артистов, которые участвовали в голой тусовке Ивлеевой. Хотя Лера Кудрявцева не посещала вечеринку, канал посчитал недостаточно хорошей ее песню «Дамы за 30». В связи с этим и была убрана часть эфира.