Уехавшая из Украины певица Таисия Повалий разрыдалась на юбилее в Кремле

Певица Таисия Повалий отметила концертом свое 60-летие. Как пишет URA.RU , певица разрыдалась на своем сольном выступлении в Кремле.

Таисия Повалий радовала гостей концерта на свой юбилей на протяжении трех часов. Ярко она исполнила все лучшие хиты, принимала букеты поклонников, а также общалась с публикой. В один из таких выходов она высказалась о жизни в России.

«Моя новая Родина: моя защитница и вдохновительница. Спасибо за новый виток в жизни».», — призналась певица со сцены.

Напомним, что Таисия Повалий переехала в Москву из Киева после начала спецоперации. Певица получила российское гражданство и купила дом в Московской области. По ее признанию, это было давней мечтой. Как и многие желания, все у артистки исполнилось в России.

Ранее сообщалось, что известную оперную певицу заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ.