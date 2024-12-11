Оперную певицу Максакову заочно арестовали из-за призывов к деятельности против РФ

Пресненский суд Москвы заочно заключил оперную певицу Марию Максакову* под стражу по обвинению в призывах к действиям, угрожающим безопасности России. Об этом сообщил ТАСС.

6 сентября стало известно, что против Максаковой начато уголовное дело по статье о призывах к действиям, угрожающим государственной безопасности (ст. 280.4 УК РФ). Основанием стало размещенное ею видео на YouTube, где она дискредитирует СВО и призывает к спонсированию ВСУ. В случае признания виновной ей может грозить до шести лет заключения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против актрисы Яны Трояновой* по обвинению в разжигании ненависти, суд принял решение о ее заочном аресте.

*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.