Уехавшая в Грузию юмористка Лолаева пожаловалась на высокие цены

Ариана Лолаева, российский стендап-комик, принимала участие в нескольких юмористических шоу. Сейчас она находится в Грузии, еще с 2022 года. И, видимо, если Лолаева до сих пор там, то ее все устраивает. Правда, кроме цен на продукты.

По словам юмористки, находясь за границей не стоит переводить ценники в рубли, иначе можно «сойти с ума». Об этом пишет «Газета.ру». Или же, в лучшем случае, выйти со слезами на глазах, например, из бара. Вообще в Грузии очень дорогие продукты, как отметила Лолаева.

Но не только они отличились высокими ценниками. Также недешевым остается жилье в Тбилиси. Например, аренда двухкомнатной квартиры может обойтись в $700-1000. Впрочем, иначе и быть не может в столичном городе.