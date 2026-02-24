Уехавший на СВО экс-полковник Смирнов погиб после атаки дрона

Бывший высокопоставленный сотрудник петербургской полиции Михаил Смирнов, сознавшийся в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова и других тяжких преступлениях, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом 24 февраля сообщила « Фонтанка » со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Смирнов был убит около недели назад на границе Белгородской и Харьковской областей в ходе наступления российских войск. Экс-полковник попал под атаку дрона-камикадзе. Последний раз он выходил на связь с близкими 14 февраля.

Информация о гибели бывшего силовика косвенно подтверждается сводками губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. На прошлой неделе, с 16 по 22 февраля, он более 20 раз сообщал о массированных обстрелах региона и атаках беспилотников.

Напомним, Михаил Смирнов, занимавший должность замначальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по СЗФО, был арестован в мае 2024 года. В ходе следствия он сознался в подрыве машины на Турухтанных островах в 1998 году, убийстве своего осведомителя, а в конце 2024 года — в убийстве журналиста «Фонтанки» и АЖУР Максима Максимова, пропавшего в 2004-м. Именно Смирнов указал место захоронения, где спустя 20 лет нашли останки журналиста.

В интервью «Фонтанке» экс-полковник признавался, что из трех убийств искренне раскаивается только в случае с Максимовым. Он также заявлял о готовности «бить врага на войне безжалостно и без счета» и с нетерпением ждал отправки в зону СВО.

Контракт с Минобороны Смирнов заключил еще летом 2024 года. Ему была обещана офицерская должность в штурмовом подразделении. Однако за возможность уйти на фронт обвиняемому пришлось бороться в суде: следствие неоднократно отказывало в приостановке дела. Лишь в январе 2026 года, после вмешательства военного комиссариата, производство по уголовному делу было приостановлено, фигуранта освободили из-под стражи и отправили в воинскую часть.