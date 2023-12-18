Уехавшую из России Муцениеце заставили писать объяснительную

Актриса побывала в родной Латвии с детьми и собакой, но на обратном пути столкнулась с трудностями. Она призналась, что боялась такого исхода событий. Сейчас пересечение границы с балтийской страной сложнее, так как это возможно только наземно. По словам Муцениеце, проблема началась из-за паспорта сына Тимофея во время въезда в РФ.

«У Тимофея закончился срок действия паспорта. Отменять поездку было глупо, я подумала, ну ладно, пусть выписывают штрафы, будем на границе умолять, чтобы пустили. В итоге писали объяснительную», — рассказала актриса.

Муцениеце призвала не сочинять про нее небылиц, ведь в Латвию она ездила повидать родных, а заодно продлить некоторые документы и оформить паспорт европейской страны сыну, пишет издание «Утро.ру».

Как сообщают звездные обозреватели, Павел Прилучный был против поездки его детей в Латвию. Предполагают, что бывшие супруги смогли договориться.