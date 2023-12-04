Уфимский таксист избил пассажирку из-за мятых купюр

В отделении полиции №6 Уфы обратилась женщина с заявлением, что ее избил таксист, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкортостану.

Правоохранители разыскали водителя и отправили его проходить медэкспертизу.

Тем временем, в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах водитель выходит из машины и несколько раз ударяет женщину руками и ногами, та падает. После этого таксист уезжает.

Утверждается, что таким образом мужчина отреагировал на то, что пассажирка расплатилась за поездку мятыми купюрами.