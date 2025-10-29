Угнал, разбил и поджег: мужчина совершил огненную месть после ссоры со знакомым

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Новокузнецкого муниципального округа, умышленно уничтожившего автомобиль своего знакомого. Об этом пишет VSE42.Ru .

Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное уничтожение чужого имущества и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Поводом для преступления стал бытовой конфликт, произошедший между приятелями накануне инцидента.

В июле текущего года правоохранительные органы Новокузнецка зарегистрировали заявление от местного жителя, который сообщил об угоне и поджоге его автомобиля знакомым. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Следствие установило, что ночью после ссоры обвиняемый пришел к дому потерпевшего, где обнаружил его незапертый автомобиль, припаркованный на обочине.

Мужчина откатил транспортное средство к ближайшему оврагу, предварительно разбив стекла автомобиля. После этого он облил салон легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, что привело к полному уничтожению автомобиля. Материальный ущерб от преступления составил 60 000 рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и возместил потерпевшему стоимость уничтоженного имущества. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Новокузнецкий районный суд.

