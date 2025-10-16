Мужчина в Красноярском крае сжег дом с женщиной и ребенком

В Красноярском крае мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины и ее маленького сына. Трагедия произошла после бытового конфликта, а попытка скрыть следы преступления закончилась пожаром. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на источник в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в селе Арейское 13 октября. По данным следствия, 40-летний житель региона гостил у своей возлюбленной. Между ними внезапно вспыхнула ссора, которая переросла в агрессию. Мужчина начал избивать женщину, и после нескольких ударов по голове она потеряла сознание.

Испугавшись последствий своего поступка, гость решил уничтожить любые улики. Он поджег дом, хотя прекрасно знал, что внутри помимо пострадавшей находится ее маленький сын. Прибывшие на вызов пожарные сразу обратили внимание на подозрительные обстоятельства происшедшего.

Для установления точной причины смерти женщины была назначена судебно-медицинская экспертиза. Это дало следователям основания задержать подозреваемого.

