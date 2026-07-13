Угнал такси у подъезда и попался соседу: как знание района помогло раскрыть преступление за минуты

На юго-востоке Москвы сотрудник «Московской безопасности» помог задержать угонщика такси по горячим следам. Как рассказали в пресс-службе учреждения, похищенный автомобиль удалось найти благодаря тому, что специалист хорошо знал район и его жителей.

По данным ведомства, такси угнали прямо от подъезда жилого дома. Владелец обратился в полицию, а сотрудник «Мосбезопасности», изучая записи с камер, опознал в угонщике местного жителя, которого ранее встречал во время обхода. Проверив ближайшие дворы, он обнаружил подозреваемого и сообщил полицейским, которые немедленно задержали мужчину. Выяснилось, что задержанный наркозависим, а сам автомобиль вскоре нашли с помощью GPS-мониторинга агрегатора такси. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.