Угнать за 60 секунд: две марки бьют рекорды по кражам в России

Крупнейшие российские страховые компании, анализируя страховые случаи по полисам КАСКО за 2025 год, сформировали перечень автомобильных марок, наиболее часто подвергающихся угонам. Данные различных компаний несколько различаются, но в большинстве антирейтингов лидируют корейские производители, пишет Autonews .

Согласно статистике компании «ВСК», на модели марок Hyundai и Kia в совокупности пришлось 34% от всех зафиксированных угонов. За ними следуют Lexus (14%), Lada (11%), Toyota (8%), Mitsubishi (8%) и Mercedes-Benz (5,7%). В «Зетта Страховании» также подтвердили лидерство Hyundai, а в «РЕСО-Гарантии» на первое место по угоняемости поставили автомобили Toyota, включив в топ также Lexus, Skoda, Hyundai и Lada.

При этом аналитики отмечают рост интереса преступников к автомобилям китайского производства. В «ВСК» доля таких машин в структуре угонов выросла до 8,5% против 3% годом ранее, с выделением марок Chery и Lixiang. Однако данные противоречивы: в «Согласии» лидером среди угнанных «китайцев» назвали JAC, а в «Зетта Страховании» не зафиксировали ни одного подобного случая по своим клиентам.

География угонов остается традиционной. По информации «ВСК», 28% краж совершено в Москве, 20% — в Санкт-Петербурге, 11% — в Краснодарском крае. Аналогичные данные по двум столицам приводят и другие страховщики, включая «РЕСО-Гарантию» и «Согласие». Пик криминальной активности, по наблюдениям «ВСК», приходится на утренние часы с 07:00 до 11:00 (34% случаев) и на ночное время с 00:00 до 06:00 (26%).

Эксперты рынка рекомендуют владельцам автомобилей, особенно популярных у угонщиков, помимо штатных систем безопасности устанавливать дополнительные механические и электронные противоугонные комплексы, обращаясь к официальным дилерам или сертифицированным центрам.