Находившиеся под завалами школы в Мьянме пятеро детей погибли

Пятеро детей из 20, оказавшиеся заблокированными в здании школы в Таунгу, погибли, сообщил портал Eleven Media Group (EMG). Отмечается, что спасатели продолжают поиски других детей, оказавшихся в заложниках бетонных стен.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло два землетрясения. В результате этого был разрушен старинный Мандалайский храм. Магнитуда землетрясения составила 7,7.

По информации газеты The New York Times (NYT), количество пострадавших выросло до 300 человек в результате чрезвычайного происшествия (ЧП), обрушившегося на страну.

Как отметили сейсмологи, на которых ссылается газета The Nation, повторные толчки в Мьянме могут происходить на территории государства в течение нескольких недель.

Как позже сообщили в метеорологическом департаменте Таиланда, магнитуда землетрясения на территории Мьянмы составила 8,2. Толчки ощущались в Таиланде, из-за чего в столице, в Бангкоке, началась эвакуация населения.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало о страшной трагедии, обрушившейся на Таиланд и Мьянму в виде землетрясений.