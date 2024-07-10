Уголовное дело завели на воспитателя, избившего ребенка в детском саду в Видном

Уголовное дело возбудили в Видном после избиения ребенка в детском саду, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области организовала проверку.

В ГУ МВД России по Московской области отметили, что инцидент произошел в одном из частных дошкольных учреждений, расположенных в деревне Горки. Пострадала девочка 2022 года рождения.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее дочь получила в садике телесные травмы. По словам женщины, их нанесла воспитательница учреждения.

Также была опубликована аудиозапись, на которой слышно, что девочка плачет, а сотрудница грубо с ней разговаривает и применяет к ребенку жестокие методы воспитания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Со стороны прокуратуры проверку проводит городская прокуратура Видного.