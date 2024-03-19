Угощения, хороводы и мастер-классы: в округе Луховицы празднование Масленицы прошло весело

Луховичане в предвкушении весеннего потепления с радостью принимали участие в праздничных гуляниях, которые прошли на площади Дома культуры «Старт» и в парке имени Воробьева. Настроение горожан и гостей округа было радостным.

Положительные эмоции обеспечила насыщенная программа, которую подготовил коллектив ДК. Гостям предложили перетягивать канат и поднимать гири. Традиционно люди водили хороводы и пели задорные народные песни. Толпу заводили волонтеры, которые выступали в нарядных костюмах. Параллельно проходили увлекательные мастер-классы и интересные игры.

Позаботились организаторы и о вкусных угощениях для гостей. Ассортимент радовал своим разнообразием: блины, пряники, конфеты и ароматный чай.

«В этом году мы, наверное, как никогда, и не только в Луховицах, но и в центральной части России ждали весну. Конечно, Масленица – символ прихода весны, поэтому народ веселится, так как соскучился по солнышку. Наступила весенняя погода. Мы прошли суровую и непростую зиму, так что каждому желаю отличного настроения, чтобы весна была не только снаружи, но и внутри. Побольше улыбок и счастья», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Даже к концу праздника люди не устали веселиться и призывать весну. Сжигание соломенного чучела прошло под овации и народное ликование.