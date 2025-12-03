«Пламенные колючки» прилетели: орнитологи ликуют от появления редкой птицы в Подмосковье

В подмосковном Подольске орнитологи и наблюдательные жители зафиксировали необычное явление — появление стайки чечеток, маленьких певчих птиц с яркой алой «шапочкой» и грудкой. Визит этих пернатых, которых за характерный окрас часто называют «пламенными колючками», является для специалистов не просто интересным фактом, а своеобразным знаком качества местной экологической обстановки. Подробности об этом выяснил REGIONS .

Как пояснил орнитолог Иван Винокуров, чечетки — типичные обитатели северных широт, и их появление в Московском регионе в зимний период, хотя и случается, остается редкостью. Ключевое значение имеет тот факт, что эти птицы очень чувствительны к состоянию среды. Они никогда не останавливаются надолго в местах с плохой экологией, загрязненным воздухом или скудной кормовой базой. Таким образом, их присутствие косвенно указывает на то, что в Подольске сохранились приемлемые для них условия.

Причину визита эксперт связывает не с глобальными изменениями климата, а с более приземленными и управляемыми факторами. Во-первых, в городском округе сохранился естественный корм — семена деревьев, которыми питаются чечетки. Во-вторых, важную роль играет практика подкормки птиц местными жителями, которая помогает пернатым странникам пережить зиму в непривычном для них регионе.

Для горожан это двойной позитивный сигнал. С одной стороны, они могут стать счастливыми наблюдателями за редкими и яркими птицами. С другой — факт их прилета служит косвенным, но наглядным подтверждением, что усилия по сохранению зеленых зон и общая экологическая ситуация в городе находятся на достойном уровне.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья чудом спугнула агрессивного ястреба, атаковавшего голубя у детской площадки.