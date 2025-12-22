Угрожал выдать замуж в 9 лет: россиянка два года борется за дочь, похищенную отцом из Ирана

Российский врач-волонтер Галина Мобарханкасма, в 2015 году спасавшая детей в Донбассе, сама оказалась в ситуации, требующей внешнего вмешательства и дипломатического спасения. Как выяснил канал RT , почти два года она безуспешно пытается вывезти из Тегерана свою шестилетнюю дочь, похищенную бывшим мужем-иранцем. Несмотря на полученную в иранском суде полную опеку (хизанат), она не может покинуть страну до совершеннолетия ребенка без согласия отца, который угрожал «выдать девочку замуж в девять лет», чтобы получить деньги на бизнес.

История началась в Петербурге, где Галина жила с супругом Али Мобарханкасмой. В 2024 году, застав мужа голым в ванной с малолетней дочерью, она потребовала развода. В ответ мужчина избил ее, отправив в реанимацию, и, пока она была без сознания, вывез ребенка в Иран. Чтобы увидеть дочь, Галина поехала в Тегеран.

«Когда я приехала в Иран, он мне сказал, что я должна продать все имущество в России: квартиру, машину. И отдать ему деньги. Что если я этого не сделаю, то, когда дочке исполнится девять лет, он ее «хорошо выдаст замуж», чтобы получить деньги на бизнес», — вспоминает собеседница RT.

Под предлогом примирения Галина через суд смогла забрать девочку и выиграть право на опеку. Однако выездной запрет, наложенный местным законодательством, превратил ее победу в правовую ловушку.

Сейчас мать и дочь скрываются в Тегеране, не имея возможности уехать, посещать школу, а жизнь осложняет нестабильная обстановка в стране и астма у ребенка.

Известно, что на бывшего мужа в России возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении дочери, а сам он также имеет российский паспорт. Это дает формальные основания для запроса экстрадиции и активизации дипломатических каналов. Галина уже обратилась в МИД, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Ее ситуацией занялись и правозащитники: вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников Иван Мельников направил в МИД официальный запрос о содействии.

Исход будет зависеть от эффективности дипломатических усилий России и готовности иранской стороны рассмотреть гуманитарные аспекты дела, особенно учитывая угрозы жизни и здоровью ребенка со стороны отца. Для Галины, потерявшей в России имущество и бизнес, это битва не только за возвращение домой, но и за безопасное будущее дочери.

