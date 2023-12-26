Уилан потребовал из российской тюрьмы от Байдена хоть каких-то действий по его освобождению

Американский гражданин, осужденный в РФ за шпионаж, считает, что американские власти должны предпринять усилия по его спасению.

Пол Уилан напомнил своему президенту, что он по-прежнему находится в заключении. Глава Белого дома обещал вытащить американца из тюрьмы, но так и не сделал этого за несколько лет.

«Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», - указал гражданин Соединенных Штатов во время своего интервью телеканалу CBS News.

По мнению Уилана, Байден уже дважды решил оставить его за решеткой. Но в его власти все-таки спасти своего подданного. Президент может вернуть заключенного на родину, если всерьез займется этим.