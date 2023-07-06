Уязвимости в европейских системах ПВО нанесли удар по репутации Зеленского

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы, переданные Украине системы ПВО абсолютно нерабочие, так как ни Patriot, ни Iris, ни все остальное не могут закрыть небо от российских ракет. Олег Соскин отметил, что русские военные продолжают наносить ракетные удары по стратегическим военным объектам Киева, а это бьет по авторитету президента Украины. Он считает, что украинские власти не способны защитить инфраструктуру и коммуникации страны.

Причиной дискуссии стало поражение российскими ракетами «Кинжал» важных украинских объектов. Попадания уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию и пять установок Patriot. На это обратил внимание и бывший советник, который уверен, что Зеленский ничего не может сделать, чтобы не допустить повторения этой ситуации.