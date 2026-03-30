Уютная обувь убивает тело: врач раскрыла страшную правду о домашних тапках

Привычка передвигаться по квартире в мягкой домашней обуви может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач объяснила, почему ходьба босиком или в носках полезнее для мышц стопы и осанки, пишет Лента.ру.

Привычка ходить по дому в тапках способна привести к негативным последствиям для опорно-двигательного аппарата. Об этом предупредила физиотерапевт Мария Хесус Лечуга, чьи слова приводит издание El Confidencial.

Специалист пояснила, что мягкая домашняя обувь ограничивает естественную биомеханику движений стоп. В результате постоянного использования тапок мышечный аппарат нижних конечностей постепенно ослабевает, что создает предпосылки для различных нарушений.

В качестве альтернативы врач рекомендовала передвигаться по квартире босиком или в носках. Такой подход, по ее словам, напротив, способствует активизации мышц стопы. В долгосрочной перспективе отказ от привычной обуви в пользу естественного движения положительно сказывается на состоянии позвоночника и помогает улучшить осанку.