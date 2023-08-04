Уклонисты с Украины попытались уехать в Молдавию в тайнике фургона

Четыре гражданина Украины пытались пересечь границу с Молдавией, укрывшись в тайнике фургона микроавтобуса. Сообщается, что таким образом украинцы хотели сбежать от призыва. Об этом стало известно из социальных сетей украинской Госпогранслужбы.

В посте ведомства также сообщается, что до успешного пересечения границы, автобусу с уклонистами не хватило всего 300 метров, но сотрудники пограничной службы заранее знали об «экипаже» микроавтобуса.

Известно, что водитель автобуса убедил пограничников в том, что не перевозит никакого груза. Тем не менее автобус был направлен на проверку, на которой и были обнаружены скрывающиеся граждане украины. Сообщается, что каждый из них заплатил по $4000 водителю.