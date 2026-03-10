Укороченная фаза глубокого сна: как кофеин обманывает организм

Себастьян Ла Роса предупредил о скрытом влиянии кофеина на сон и посоветовал пить бодрящий напиток не позже 14 часов. Его слова приводит издание ABC.

Врач Себастьян Ла Роса поделился с читателями издания ABC рекомендациями относительно употребления кофе во второй половине дня. Специалист предупреждает: кофеин способен нарушать структуру сна, даже если человек субъективно не замечает негативных последствий.

По утверждению доктора, между моментом употребления напитка и отправлением в постель должно пройти не менее девяти часов. Исходя из этого, оптимальным временем для последней чашки он назвал 14 часов. Однако медик сделал важную оговорку: если объем порции значительно превышает стандартный, например, достигает 500 миллилитров, то пить кофе стоит еще раньше.

Ла Роса пояснил, что кофеин удлиняет период засыпания и укорачивает фазу глубокого сна, даже когда человек не ощущает бодрящего эффекта. Аналогичное правило, по его словам, действует и в отношении еды: финальный прием пищи должен состояться минимум за три часа до сна, причем интервал увеличивается в зависимости от объема съеденного.