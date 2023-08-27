Украдкой произносит «папа»: боец погиб на СВО, когда дочке было семь месяцев

Айдар Нугманов с юности мечтал быть военным, и его семья принимала его выбор. Он погиб на СВО больше года назад, но жена бойца Елена до сих пор помнит самое лучшее. По ее словам, она полюбила Айдара задолго до очной встречи.

Лена жила в Санкт-Петербурге, а Айдар служил в Калининградской области. Родители Нугманова жили в Саратове.

«Расстояние, города и страны — это не помеха для любви. Прилететь 3033 километра к человеку, которого ты не знаешь. Увидеть его сияющие глаза, с букетом цветов, сказать друг другу робкое «привет» — это было лучшим решением. Нам хватило дня, чтобы понять, что это навсегда», — замечает Елена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После гибели супруга остается лишь вспоминать, как в первый раз собирала его на работу, как поправляла фуражку, как он не понимал, зачем ему целая сумка еды, ведь на обед он придет домой. Вспоминать, как, уходя, Айдар возвращался трижды, чтобы хоть на минуту насладиться еще временем вместе.

«Муж мечтал о дочери, она ему снилась еще задолго до появления на свет. Когда он первый раз взял ее на руки, все в нем кричало о любви к Милане. Айдар был самый лучший отец, который каждую свободную минуту уделял семье. Я ни на секунду не сомневалась о своем выборе. А 3 мая я закрывала за ним ворота: он уехал на СВО», — вздыхает супруга бойца.

По словам Елены, перед сном они с маленькой дочерью всегда говорят об Айдаре.

«Я слушаю голосовые сообщения о его безумной любви к ней, напеваю колыбельные песни о солдате, который ее бережет. Когда Милана берет фотографии отца и тихонько украдкой произносит «папа», мое сердце наполняется слезами, замирает, чтобы не позволить мне разрыдаться», — делится женщина.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба Айдара Нугманова.