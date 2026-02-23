Украдут все до копейки: мошенники придумали хитрый ход с оплатой

Эксперты платформы «Мошеловка» зафиксировали новую волну обмана: злоумышленники рассылают письма о якобы обнаруженных платных подписках. Цель аферистов — выманить данные банковских карт через фальшивые сайты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы Мошеловка Народного фронта.

Представители Общероссийского народного фронта сообщили о появлении свежего метода хищения средств у граждан. Теперь мошенники делают ставку на страх людей перед внезапными списаниями за услуги, о которых они могли не знать.

Потенциальным жертвам направляются электронные письма с тревожным содержанием. В тексте говорится о выявленных семи скрытых подписках и содержится призыв срочно отменить их, чтобы избежать потери денег. К посланию прилагается ссылка, ведущая на ресурс, визуально неотличимый от настоящего портала банка или известной платежной системы.

Для того чтобы якобы деактивировать ненужные сервисы, человека просят пройти авторизацию либо ввести реквизиты пластиковой карты. Введя данные, пользователь передает их преступникам, которые мгновенно получают доступ к его счетам. В зоне особого риска, по словам экспертов, находятся люди, активно совершающие покупки через интернет.

Специалисты по кибербезопасности призывают граждан к бдительности. Они напоминают, что любые действия, связанные с управлением подписками, следует проводить исключительно в личных кабинетах на проверенных ресурсах или в настройках официальных магазинов приложений. Переходить по сомнительным ссылкам из писем категорически нельзя.