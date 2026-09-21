Каждый 12-й рубль инвестиций российских ОЭЗ вложили резиденты Подмосковья

Каждый 12-й рубль из общего объема инвестиций резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) России приходится на долю компаний-резидентов, работающих в шести ОЭЗ Подмосковья, в области локализован каждый седьмой резидент российских ОЭЗ. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в России действуют 62 ОЭЗ, шесть из них расположены в Московской области. Это „Дубна“, „Исток“, „Кашира“, „Ступино Квадрат“, „Максимиха“ и созданная в прошлом году ОЭЗ „Большой Серпухов“. На долю подмосковных ОЭЗ приходится не только каждый 12-й рубль от совокупного объема инвестиций, но и каждое седьмое рабочее место, а также каждый четвертый рубль от общего объема налогов, уплаченных резидентами российских ОЭЗ в бюджеты различных уровней», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ОЭЗ представляет собой территорию с особыми условиями для ведения бизнеса, где также может действовать режим свободной таможенной зоны. Компании-резиденты получают ряд налоговых льгот, включая пониженную ставку налога на прибыль, временное освобождение от уплаты земельного, транспортного и имущественного налогов. Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области, в том числе на территории особых экономических зон, можно на инвестиционной карте региона.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.