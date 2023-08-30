Украина может подать в суд на польскую компанию за срыв контрактов на поставку снарядов

Фирма Alfa не выполнила свои обязательства. Вопрос с ней в данный момент пытаются решить без судебных тяжб.

По этому поводу высказался украинский министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что Alfa предложила взамен недопоставленных боеприпасов поставить снаряды другого типа.

«Мы сейчас изучаем, подходят ли они нам», - указал он.

Если же минобороны откажется от предложенной замены, то поляки будут обязаны вернуть 95 миллионов долларов предоплаты и больше 10 миллионов в качестве неустойки. По утверждению главы военного ведомства, такой случай не единичен. Среди тех, кто провалил контракты, есть и польские, и даже американские компании.