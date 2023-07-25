Украина обстреляла два района в ДНР

Первые пять ракет были выпущены из реактивной установки по Ясиноватскому району в 20:05, в тот же момент удар пришелся по Макеевке. Представительство региона России в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины сообщили, что ракеты прилетели со стороны украинских расположений, удар пришелся по селу Ласточкино, всего было выпущено пять ракет.

Пока неизвестно, ракеты какого типа выпустили войска Украины, также пока не поступала информация о повреждениях, полученных населенными пунктами, и пострадавших.