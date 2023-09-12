Украина опровергла заявления иноагента из России о его аресте

О возбуждении уголовного дела на журналиста сообщили украинские СМИ. Сам Бабченко* заявил, что приказ на его задержание дали, едва он пересек границу Украины. Однако в СБУ сильно удивились таким заявлениям и сообщили, что уголовного дела против журналиста нет и не было.

За последние годы Бабченко* несколько раз критиковал политику российских властей, а также поддерживал действия Киева в ДНР. Кроме того, имея российское гражданство, он уехал работать в Киев. В одном из своих громких заявлений журналист пообещал, что вернутся в Москву на американском танке и с флагом альянса.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента