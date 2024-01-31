Вооруженным силам Украины не нужны истребители Hornet, которые Австралия собиралась хотела поставить, пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на заявление высокопоставленного офицера украинских ВВС.

По информации издания, украинец, мягко говоря, совсем не лестно отозвался в отношении указанной авиатехники, обозвав самолеты «летающим хламом».

«Мы не хотим ваш летающий хлам (самолеты Hornet — прим. ред.)», — заявил он.

Уточняется, что встреча украинской и австралийской сторон по вопросам списанных истребителей F/A-18 Hornet состоялась еще в прошлом году, однако подробности стали известны только накануне.

В свою очередь, присутствовавших на переговорах подрядчик сообщил, что произошедшая неловкая ситуация сорвала сделку о передаче указанных истребителей.

«Если бы офицер не сказал такого, то самолеты бы уже летали над Киевом», —сообщил он.

Стоит отметить, что у Украины с Австралией все никак не задается с передачей в ВСУ военной техники. Так, ранее правительство Австралии также решило не отправлять Киеву военные вертолеты MRH-90 Taipan, а просто утилизировать их.