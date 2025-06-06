Украина отказалась принимать своих погибших солдат в рамках обмена
Mash: украинцы отказались принимать тела погибших военных на границе
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Стало известно, что на границе, где Россия попыталась передать Украине тела погибших военнослужащих, ей было отказано в передаче останков. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Во время переговоров в Стамбуле российская делегация договорилась с Украиной об обмене телами погибших военных. По данным микроблога, РФ подготовила порядка 6 тыс. контейнеров с телами погибших бойцов ВСУ. Их загрузили в большегрузный автотранспорт и направили из Ростова Белоруссию, где на границе и должен был состояться обмен.
«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — указали авторы сообщения.
Российская сторона по-прежнему готова в любой момент передать украинцам подготовленный груз.
Ранее сообщалось, что РФ и Украина провели обмен пленными по результатам договоренностей в Стамбуле. С территорий, контролируемых киевскими властями, были возвращены 307 российских военнослужащих. Украинской стороне передано аналогичное количество — 307 солдат ВСУ, находившихся в российском плену.