Украина полностью выбрала квоту во Всемирном банке

Украина полностью истратила свою квоту во Всемирном банке. Об этом сообщает РИА Новости .

Российский представитель банка рассказал, что Украина до конца истратила квоту своей страны и теперь сможет получать деньги только за счет грантов или гарантий стран-доноров. Именно так Киев в последний раз смог получить заем в 1,5 миллиарда долларов.

Также сообщается, что «донорами» для Украины станут ЕС и G7. Например, последнее финансирование Украина получила под гарантии Японии, против чего проголосовала Россия. На днях Киев заявил, что получил еще 1,215 миллиарда долларов от Америки и Финляндии в качестве новых грантов.