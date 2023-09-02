Украина получила 232 млн долларов для экстренного ремонта жилья

Стало известно, что Всемирный банк решил выделить для Украины 232 миллиона долларов. Они предназначены для экстренного восстановления жилья. Информация об этом стала известна от украинского министерства реинтеграции.

Ведомство опубликовало на своей странице в социальных сетях запись, в которой говорится о проекте «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». В рамках него больше 100 000 украинских семей получат помощь.

Как сообщает агентство «РИА Новости», таким образом, планируется провести ремонтные работы для 98 000 домов, а также 8 000 квартир сразу в 5 регионах. Конечно, цифры более размыты в ту или иную сторону за счет большого количества поврежденных зданий. А их насчитывается порядка 1,4 млн. В них живут, как минимум, более трех миллионов человек.