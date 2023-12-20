Украина получила от Франции смертельный подарок под Новый год

Сыр «Реблошон де Савуа» доставили на Украину в преддверии Нового года. Один грамм такого лакомства стоит гривну. Как посчитал KP.RU, 240 граммов продукта обойдется в 600 рублей. Однако теперь продавцы будут вынуждены избавиться от товара.

Еврокомиссия вскоре призвала украинцев не покупать сыр из Франции: он оказался отравой. Согласно заявлению, в продукции безумное количество бактерий стафилококка. Продукт был безнадежно заражен.

Почему такой опасный сыр французских производителей допустили до экспорта неизвестно, но в комиссии обещали это выяснить.

Отметим, что при зашкаливающем количестве палочки стафилококка в организме человек может умереть от тяжелого отравления.