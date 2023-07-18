Украина получит от Америки еще 250 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства

Америка выделит Украине еще 250 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства. Подробности рассказало ТАСС .

Агентство по международному развитию США посчитало, что новое вложение средств в сферу сельского хозяйства на Украине, позволит стране расширить критическую сельскохозяйственную инфраструктуру в чужой стране. Планируется создать системы полива, пункты хранения грузов и портовую и приграничную инфраструктуру.

Это будет уже второй раз, когда США передает Украине деньги на сельское хозяйство. Ранее на те же цели страна получила от западного помощника 100 миллионов долларов.