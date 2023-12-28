Украина попала в «коррупционную дыру», подставив США

В Америке обеспокоены, что не могут отследить судьбу десятков миллиардов долларов, переданных Киеву в качестве помощи для противостояния с РФ.

Генеральный инспектор Госдепартамента США проанализировал затраты на Украину, и оказался в ужасе. Его отчет и все цифры публикует RT.

Сам Госдепартамент штатов передавал Украине 44 млрд долларов с начала СВО. При этом всего за 2022—2023 годы было начислено не менее 75,4 млрд долларов из разных источников. В отчете указано, что $13 млрд Киеву выделил и Пентагон. Однако даже специалистам сейчас сложно установить все показатели и отследить денежный поток, поступающий Украине. Мониторинг продолжается, но даже из предварительных оценок ясно, что не все деньги задействуют на положенные цели.

При этом Госдеп напомнил, что Украине уже перечисляли средства с 2014 года. Речь про 47 млрд военной помощи, и 75 млрд долларов для невоенных целей.

«Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски, требуется тщательный надзор», — отмечается в документе.

Госдепартамент смог отследить поток только $1,54 млрд, а вот с остальными средствами еще предстоит разбираться. Непонятно, дошли ли деньги до адресата на самом деле и как были реализованы профинансированные проекты. Речь про сумму примерно в $350 млн. Именно ее некому было мониторить.

Политолог Никита Мендкович предположил, что отчет понадобился из-за необходимости сокращать финансирование Украины в США. Именно с этой целью публикуются разные отчеты о халатности, хищениях, коррупции и неэффективном использовании средств американской и украинской стороной. Не постеснялись даже упомянуть, что Украина якобы поставляет оружие в третьи страны, хотя доказательств этому нет.

Как напомнил Мендекович, такие разбирательства нужны только Америке: скоро президентские выборы, в связи с чем идет активное противостояние демократов и республиканцев.