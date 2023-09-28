Украина попросила европейские страны не интегрировать у себя ее граждан

По мнению Киева, этим людям предстоит в дальнейшем вернуться на родину.

Наталья Науменко, руководитель украинской Государственной миграционной службы, предложила всем своим партнерам из числа европейских стран прекратить разработку различных программ, которые позволят украинцам интегрироваться в общество на местах нового пребывания.

«Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших с Украины», - объяснила она свой призыв.

Ее слова привело издание «Страна». Науменко утверждает, что ее саму в таком подходе полностью поддерживают коллеги из европейских миграционных служб. У них точно такое же мнение. Украинская чиновница также добавила, что цифры в 8 миллионов украинцев, которые якобы сейчас находятся на за пределами Украины, кажутся ей сильно завышенными. На самом деле число беженцев с Украины заметно меньше.