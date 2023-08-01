Украина потребовала от МОК внимательней проверят отношение российских спортсменов к СВО

Вадим Гутцайт завил, что допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси можно только под нейтральным флагом, но перед этим необходимо проверить каждого участника. По его словам, есть международные федерации, которые действительно не допускают до соревнований спортсменов с «неправильной» позицией, а есть те, кто продолжает работать с ЦСКА и «Динамо».

Не так давно международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Она отказалась пожать руку своей российской сопернице Анне Смирновой. По правилам, бой остается незаконченным без рукопожатия. На это также отреагировал украинский министр, заявивший, что Смирнова поддерживала спецоперацию и своим участием в соревнованиях провоцирует спортсменов. Он уже обратился в МОК, чтобы решить проблему с рукопожатиями, чтобы украинские спортсмены смогли спокойно участвовать в состязаниях.