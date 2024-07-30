В СФ предложили разработать требования к рекламе «списания долгов»
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Регулирование рекламы по списанию долгов поможет защитить людей от мошенничества и позволит им воспользоваться легальными механизмами снижения уровня финансовой нагрузки.
В условиях растущего числа мошенников, предлагающих якобы списать долги за деньги, Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам и Банку России с просьбой проработать этот вопрос. По ее словам, необходимо создать четкие требования к рекламе и предложениям по списанию задолженности.
Как отметила председатель Совета Федерации, в последнее время появилась целая отрасль, где злоумышленники вытягивают деньги с людей за информацию о бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки. Матвиенко подчеркнула, что мошенники придумывают все более изощренные способы обмана граждан.
Ранее в ЦБ РФ рассказали о новом способе защиты граждан. Теперь для совершения перевода потребуется некоторое время, которое позволит человеку избежать неприятной ситуации.