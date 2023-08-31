Украина пыталась дискредитировать вооруженные силы РФ во время смены инспекторов на ЗАЭС

Во время смены инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции украинские военные попытались подставить ВС РФ. Подробности сообщает РИА Новости .

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие обеспечивали безопасный проход при проведении регулярной смены наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. На это время в радиусе километра от электростанции ввели режим прекращения огня. Однако бойцы Украины все равно попытались совершить диверсию.

На пути следования инспекторов оказались боеприпасы, имитирующие взрыв боеприпасов. Провокация все равно не принесла результатов, российской армии удалось обеспечить безопасность наблюдателей. В составе комиссии находились пять инспекторов, которые будут давать оценку безопасности станции.