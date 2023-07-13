Украина разорвала договор с Россией о совместной защите границы

Украина прекратила действие договора с Россией о взаимной защите границы, действовавшего с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам представителя украинского правительства Тараса Мельничука, Верховная рада приняла решение о прекращении действия соглашения. Ранее по нему Россия и Украина обеспечивали совместный контроль границы, вели проверку людей, транспортных средств и товаров, поступающих через границу между странами с обеих сторон.

Разорвать договор, действовавший больше десяти лет, украинские власти решили, сославшись на агрессию России по отношению к Киеву.