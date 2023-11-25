Томпа осветил проблему поселений на Закарпатье, в которых местные не разговаривают на украинском языке. Он обратил внимание на то, что по вине украинских властей, эти районы теперь представляют собой гетто для венгров, где люди не знают языка и не интегрируются в общество страны, в которой находятся.

Он подчеркнул, что незнание местного языка стало самой большой проблемой для общины на территории Украины. Томпа указал на то, что даже украинцы из Закарпатья отправляют своих детей в венгерские школы, что усложняет интеграцию венгров в общество. По его словам, венгры, не знающие языка, являются «пропавшим поколением».