Украина согласилась пойти на уступки в вопросах языка и нацменьшинств

Уступки в языковом вопросе нацменьшинств Украины вполне реальны. Если это является камнем преткновения для вступления страны в Евросоюз. Об этом, как сообщает УНИАН, заявил глава украинского Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Ранее главы ряда европейских держав заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не пересмотрит свою драконовскую языковую политику в отношение нацменьшинств и тотальную украинизацию. На этом настаивают, в частности, Венгрия и Румыния.

«Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС…Сложного там ничего нет, и я не думаю, что для нас это будет трудно. Более того, думаю, они обязательно будут приняты», —заявил Данилов.

Будет ли данное послабление касаться русскоязычного населения Украины, Данилов не уточнил.