Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выйдет в стартовом составе в матче против Алжира, пишет ElDesmarque.

38-летний нападающий полностью восстановился после растяжения задней поверхности бедра и находится в отличной физической форме, утверждает издание.

Месси уже более десяти дней тренируется без ограничений и выходил на замену в товарищеском матче с Исландией (3:0), где отметился голом с пенальти.

Знаменитый аргентинец приехал на свой шестой чемпионат мира. Месси станет рекордсменом по количеству турниров вместе с португальцем Криштиану Роналду и мексиканским вратарем Гильермо Очоа.

Аргентина сыграет с Алжиром 17 июня. Также в эту группу попали сборные Австрии и Иордании. Напомним, аргентинцы являются действующим чемпионом мира.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что он не рассматривает для себя возможность политической карьеры.